Case a 1 euro: ci pensa anche Taranto

Potrebbe essere un antidoto efficace e innovativo allo spopolamento di borghi e piccoli Comuni del Belpaese. E’ l’idea di vendere per 1 euro case abbandonate e malmesse a chi intenda ristrutturale e abitarci. Obiettivo, riqualificare i centri che stanno perdendo popolazione e attrarre, magari dall’estero, nuovi residenti. Il progetto piace e si sta diffondendo ai quattro angoli della Penisola. Sono ormai quasi una ventina i Comuni che hanno imboccato questa strada e, presumibilmente, il loro numero crescerà. Tant’è che anche Taranto, città nell’occhio del ciclone per caso Ilva e connesso inquinamento, ci sta pensando. Non a caso, l’amministrazione sta varando “Ecosistema Taranto”. Un nuovo modello urbano che punta sull’economia circolare e sulla mobilità sostenibile anche attraverso la vendita di alcuni edifici della zona chiamata Isola alla cifra simbolica di 1 euro. L’operazione è gradita anche dal Governo che deve gestire la patata bollente della questione ambientale (risanamento dei territori avvelenati) e dell’occupazione negli stabilimenti di proprietà di Arcelor Mittal. Ecco perché il Mibact avrebbe stanziato 90 milioni di euro per riqualificare il borgo antico. A questo punto si attende a breve il bando che conterrà i dettagli del progetto “case a 1 euro”. Ovviamente, come per altri luoghi in cui il progetto ha avuto successo, saranno propedeutici per l’acquisto dell’immobile due requisiti: residenza e/o volontà di trasformarlo in casa-vacanza. I lavori di riqualificazione dovranno partire entro due mesi dall’acquisto e concludersi entro 3 anni. Condizione onnipresente nei bandi già emessi dalle altre amministrazioni. Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno implementato progetti analoghi:

Borgomezzavalle – Verbano Cusio Ossola – Piemonte

Cantiano – Pesaro Urbino – Marche

Montieri – Grosseto – Toscana

Fabbriche di Vergemoli – Lucca – Toscana

Patrica – Frosinone – Lazio

Lecce nel Marsi – Aquila – Abruzzo

Zungoli – Avellino – Campania

Ollolai – Nuoro – Sardegna

Nulvi – Sassari – Sardegna

Gangi – Palermo – Sicilia

Regalbuto – Enna – Sicilia

Salemi – Trapani – Sicilia

Mussomeli – Caltanisetta – Sicilia

Sambuca – Agrigento – Sicilia