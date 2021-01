Case Manager Rdc, parte la terza edizione del corso

È partita lunedì 18 gennaio la terza edizione del corso di formazione universitario per Case Manager, i professionisti che coordinano le Equipe multidisciplinari impegnate nella progettazione e nella gestione dei Patti per l’inclusione sociale rivolti alle famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza. Realizzato grazie alle risorse del PON Inclusione (FSE 2014-2020) e frutto di un accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento di Educazione Familiare del Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata) dell’Università di Padova, il corso punta a formare in media 4 Case Manager per Ambito Territoriale nel triennio 2019-2020-2021, per un totale di 2.400 professionisti.

Al corso, che quest’anno si svolge online – in modalità sincrona e asincrona – si sono iscritti attualmente circa 900 partecipanti di tutte le 20 regioni italiane. Il 23 febbraio 2021 è previsto un webinar per dare avvio alla parte sincrona del corso, che si concluderà il 30 settembre, a cui parteciperà anche il Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione Sociale del Dicastero, Angelo Marano. Si ricorda che il corso è completamente gratuito e per gli assistenti sociali dà diritto a crediti formativi CNOAS. Il corso, inoltre, sarà accreditato come Alta Formazione dall’Università di Padova.

Fonte: Ministero del lavoro