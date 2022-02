Cassano d’Adda, “Online Insieme” al via il servizio per i cittadini resistenti

Il Comune di Cassano d’Adda ha lanciato una nuova iniziativa di facilitazione digitale chiamata Online Insieme, dovendo passare a una progressiva dematerializzazione, il Comune di Cassano d’Adda si è trovato ad affrontare il problema della fruibilità dei servizi digitali soprattutto da parte delle categorie di utenti che per questioni anagrafiche, culturali o linguistiche, sono in difficoltà nell’uso di smartphone, tablet e computer. Con la diffusione dell’identità digitale, come per esempio lo SPID o la CIE, ma anche dei vari servizi online erogati dal Comune e dagli altri Enti pubblici, chiunque si trovi in difficoltà nell’uso dei servizi digitali risulta, di fatto, escluso digitalmente.

Per questo il Comune di Cassano d’Adda ha introdotto uno sportello, chiamato appunto Online Insieme, che è rivolto a chi necessiti supporto nell’uso di SPID, nell’utilizzo della CIE, nell’accesso ai servizi online comunali per presentare le pratiche da casa, nello scaricamento dei certificati direttamente dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Lo sportello è attivo su appuntamento tramite l’apposita pagina oppure inviando una mail ai servizi demografici o ancora telefonando al numero 0363 366226.