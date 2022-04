Castellabate aderisce all’Albo pretorio digitale 4.0

Il Comune ha approvato l’adesione al progetto Albo Pretorio digitale 4.0 per consentire la digitalizzazione degli Enti, un’iniziativa di trasformazione digitale che porta all’installazione di Info point digitali in grado di trasmettere informazioni di pubblico interesse; con Deliberazione di Giunta n.38/2022 è stata approvata l’adesione al progetto per consentire la digitalizzazione degli Enti a titolo completamente gratuito. Il progetto proposto da Eco adv prevede l’installazione di info point in modalità multilingua e con il supporto di un’apposita app. I pannelli, a basso impatto ambientale, verranno installati nei pressi della Casa Comunale per offrire informazioni ai cittadini e ai turisti in modo digitale e diretto.

“Questo progetto a titolo gratuito permetterà di rendere fruibili le informazioni a cittadini e turisti. Comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e di pubblica utilità saranno veicolate attraverso gli Info point, una grande opportunità per il Comune che si renderà fruibile digitalmente”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“L’ Amministrazione pone molta attenzione ai processi di innovazione tecnologica, questa è solo una delle tante iniziative che andranno a collocarsi nel progetto più ampio di “Castellabate Smart city”, afferma il Consigliere con delega alla digitalizzazione/semplificazione della Pubblica amministrazione Clemente Migliorino.