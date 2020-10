Il censimento delle gallerie e dei sottopassi costituisce il presupposto per la redazione di linee guida del Ministero in via di definizione tecnica presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Anci Lazio chiede ai Comuni della regione un censimento delle gallerie gestite nell’ambito dei propri territori con l’inoltro di dati, il più possibile completi. Nello specifico le informazioni che potranno essere utili riguardano il numero e la lunghezza delle gallerie con indicazione se mono o bi-direzionali e se a uno o due fornici e il numero e la lunghezza dei sottopassi, specifiche che permettano al Consiglio superiore dei lavori pubblici di fare un lavoro adeguato e al rappresentante, in seno allo stesso, di far valere il punto di vista dei Comuni.

Si invita pertanto, dopo aver letto la lettera d’invio da parte della Segretaria generale dell’Anci, Veronica Nicotra , e la nota di accompagnamento allegata, a voler dare seguito con urgenza e priorità alla redazione della scheda allegata, e restituirla, entro il 10 novembre 2020 ad Anci Lazio, con inoltro alla casella di posta elettronica: segreteria@ancilazio.it. Altre informazioni sono disponibili al link www.ancilazio.it/censimento-gallerie-urbane-per-i-comuni-del-lazio/

Fonte: Anci Lazio