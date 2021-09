Cervia, un passo avanti sulla strada della digitalizzazione

L’innovazione nei servizi digitali erogati dal Comune di Cervia fa un passo in avanti: tramite lo sportello telematico polifunzionale attivato all’inizio di quest’anno infatti è ora possibile per il cittadino richiedere da remoto alcuni certificati anagrafici con la possibilità di effettuare la stampa direttamente da casa. La piattaforma digitale del Comune consente, previa autenticazione tramite identità digitale, l’emissione di certificati da parte del richiedente ma anche per la propria famiglia. Fra i certificati ottenibili vi sono quello anagrafico di nascita, di residenza, di residenza estera, dello stato di famiglia nazionale o estero, dello stato libero e di quello civile. Il rilascio elettronico avviene in carta semplice o in bollo a seconda della destinazione d’uso: nel secondo caso è richiesta l’apposizione di una marca da bollo tramite digitazione del codice che ne consente l’utilizzo elettronico. Contestualmente, l’Amministrazione ha emanato un avviso pubblico a soggetti privati (edicole, tabaccai e CAF) in qualità d’intermediari per la stampa dei certificati online al fine di distribuire il servizio sul territorio soprattutto a vantaggio di chi abbia poca dimestichezza con il digitale.

Fonte: Comune di Cervia