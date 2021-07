Charvensod, decalogo del Sindaco per gestire la tensione

Dopo l’ennesimo atto di vandalismo, questa volta contro alcuni “VelOk”, rilevatori di velocità posizionati lungo la strada regionale dell’Envers, a Plan Félinaz, singolare iniziativa del Sindaco di Charvensod, Ronny Borbey, ha pubblicato un “decalogo per chi non sa gestire la tensione”, suggerendo come “evitare di sfogare la tua tensione contro dei beni pubblici, nel caso specifico tre strumenti di rilevazione della velocità, posizionati, a loro volta, per chi non sa controllare la pressione del piede sull’acceleratore”. Ecco il primo consiglio: “Fai una passeggiata lungo il nuovo sentiero ‘Della cascata’, tra Ponteille e Comboé, lo stupendo passaggio ti rilasserà sicuramente”; ancora: “raggiungi la vetta della becca di Nona, da lassù urla la tua rabbia repressa, ti sentiranno fino in Inghilterra”. Terzo punto: “Aderisci all’iniziativa ‘Adotta un fiore’, i fiori hanno lo straordinario potere di addolcire anche gli animi più inquieti”; quarto: “Partecipa alle corvées organizzate dall’amministrazione comunale, picco e pala sono un efficace strumento per scaricare le energie”. Quinto: “Adotta uno spiazzo pubblico, un pezzo di marciapiede o di strada comunale, la scopa ti aiuterà a spazzare via la frustrazione”.

Gli ultimi cinque consigli: “Aderisci a una delle tante associazioni comunali, fare qualcosa per la propria comunità aiuta a essere meno autoreferenziali”; “Chiedi a Le Digourdì (compagnia di teatro popolare in francoprovenzale) di poter partecipare alle loro iniziative, il teatro è efficace per autoesaminarsi”. “Cammina, per almeno 10.000 passi al giorno, sarai così stanco che non avrai nemmeno la forza di alzare un dito”; “Candidati alle prossime elezioni comunali, imparerai a rispettare ciò che devi amministrare”; “Fatti una buona mangiata e una sana bevuta con i prodotti di Charvensod, una corretta alimentazione aiuta il cervello a funzionare meglio”.