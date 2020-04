Chiusura dei cimiteri nel periodo di emergenza Covid-19

I giudici del Tribunale amministrativo del Veneto hanno affrontato, con il decreto n. 205 del 21 aprile, una delle tante contestazioni relative a provvedimenti sindacali emanati a causa dell’emergenza coronavirus e hanno stabilito che non va sospesa l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato (preclusione all’esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito.