Ciampino presenta la bicipolitana dei Castelli romani

Il webinar che si è tenuto in questi giorni fra le diverse realtà coinvolte nel progetto è complementare ad alcuni degli obiettivi e delle strategie del PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale, dedicato alla Bicipolitana dei Castelli Romani e alle Biovie che le attraversano; una rete di mobilita’ sostenibile che partendo dall’hub di Ciampino si dirama verso Roma e i comuni dei Castelli all’interno del progetto europeo ICC.

Il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico ha ringraziato “la vicesindaca di Citta’ Metropolitana, Teresa Maria Zotta e gli Uffici che si stanno occupando della pianificazione. Sono orgogliosa di comunicare che il primo tratto della nuova Bicipolitana riguarda il percorso Santa Maria delle Mole – Stazione di Ciampino-Cinecitta’, progetto che e’ parte integrante del programma di Rigenerazione urbana avviato da questa Amministrazione con Delibera di Giunta 125/20 nel quale la ciclabilita’ costituisce la rete fondamentale di viabilita’ alternativa e sostenibile.

In questo processo il Comune di Ciampino svolge, in raccordo con la Citta’ Metropolitana, un ruolo attivo e da capofila. Al riguardo abbiamo realizzato un video di presentazione con l’Ufficio di scopo della Rigenerazione Urbana, coordinato dall’Arch. Maurizio Moretti, in cui ho manifestato l’intenzione di sottoscrivere con le Amministrazioni coinvolte nel progetto, un protocollo di intesa che permettesse di lavorare ad una rete strutturata sui nodi delle stazioni ferroviarie, delle scuole, delle Universita’ e dei principali luoghi di lavoro. La nostra Amministrazione, ha concluso il Sindaco Ballico, si e’ resa disponibile ad esporre anche i progetti realizzati dagli studenti della Facolta’ di Architettura dell’Universita’ La Sapienza di Roma, coordinati dal prof. Quici, che hanno immaginato per Ciampino un futuro possibile. Prima dell’inizio dell’estate metteremo in mostra i progetti degli studenti”.