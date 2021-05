Ciclo della performance, monitoraggio periodico

È on-line il monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance. A oggi, il monitoraggio mostra il livello di compliance delle amministrazioni in riferimento alle scadenze del 31 gennaio, la pubblicazione del Piano della performance, e del 30 aprile, la pubblicazione della Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione.

Le amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare il Piano sono il 73% del totale. Il 27 % ha rispettato la scadenza del 31 gennaio e il 27 % ha comunicato le proprie motivazioni per la ritardata o mancata pubblicazione previste dal d.lgs. 150/2009. Nel complesso, il 17 % delle amministrazioni del perimetro di riferimento non ha ancora pubblicato il Piano della performance. In riferimento alla Relazione sul funzionamento, dal report emerge che il 32 % ha rispettato il termine del 30 aprile, a fronte del 55 % che non ha ancora pubblicato. Il 13 % ha pubblicato in ritardo.

Fonte: Ministero per la Pa