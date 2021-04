Ciclovia del Sole, inaugurazione il 13 aprile

Taglio del nastro Ok, ma con cerimonia ristretta causa Covid. Per il 13 aprile è confermata l’inaugurazione della Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona con la presenza del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Non sarà però possibile organizzare un evento aperto ai cittadini e per l’occasione l’evento sarà seguito da una trasmissione in diretta sul web e in tv. A spiegare il programma della giornata è la Città metropolitana di Bologna, che ha realizzato l’intervento: 46 chilometri di ciclabile da Mirandola a Sala Bolognese, per un costo di cinque milioni di euro.

“L’evento ha una rilevanza nazionale- sottolinea Palazzo Malvezzi- perché grazie all’apertura di questo tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta, sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna, mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze”. All’inaugurazione, oltre a Giovannini, interverranno il Sindaco metropolitano, Virginio Merola, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente dell’Apt regionale e commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani. Saranno presenti inoltre gli otto Sindaci dei Comuni toccati dalla Ciclovia.