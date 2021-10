Cinisello Balsamo presenta lo sportello digitale itinerante per gli over 65

In coerenza con l’incremento delle attività online dovute alla crisi sanitaria che ha accelerato il percorso di digitalizzazione del Paese, anche la Pubblica Amministrazione sta facendo i conti con la necessità di proporre ai cittadini servizi digitali e sincerarsi che siano accessibili anche a chi ha minori competenze digitali di base, per questo motivo il Comune di Cinisello ha deciso di iniziare un percorso di assistenza digitale itinerante presso i Centri di aggregazione anziani che riaprono le loro attività in concomitanza con la riduzione del rischio pandemico.

La novità di quest’anno sarà lo Sportello digitale itinerante, un servizio introdotto per accompagnare e supportare gli over 65 interessati all’uso delle tecnologie, per rispondere alle tante richieste di informazioni che provengono da cittadini meno avvezzi e alle necessità del momento che chiedono competenze in ambito informatico, sarà possibile apprendere come fare lo Spid, approfondire l’utilizzo dei Social, utilizzare al meglio Whatsapp, o semplicemente inviare una mail per chi è a digiuno di tecnologia, il servizio è gratuito.

Di fatto il servizio ha dei punti di contatto con il servizio di Casa Digitale attivo presso i comuni di Monza, Brugherio e Vedano al Lambro, ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30, lo Sportello Digitale sarà presente in un Centro di aggregazione anziani diverso per raggiungere ogni punto della città e un gruppo di esperti di tecnologie sarà a disposizione per supportare la cittadinanza meno pratica; per partecipare è necessario consultare il calendario e prenotarsi chiamando il Centro di aggregazione in cui è presente lo Sportello. Il nuovo servizio verrà presentato in 2 giornate alla presenza dal Sindaco Giacomo Ghilardi e degli Assessori alla Centralità della Persona, Famiglia e Terzo Settore Riccardo Visentin e l’Assessore alla Cultura Daniela Maggi: il 19 ottobre presso il Centro Bauer (via Saint Denis 2) alle 15.00 e presso il Centro Friuli (via Friuli 7) alle 16.30 e il 20 ottobre presso il Centro Costa (piazza Costa 23) alle ore 15.00.