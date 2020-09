Cinque per mille: pubblicato il DPCM 23 luglio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020 il DPCM 23 luglio 2020 recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi“, attuativo del Decreto Legislativo n. 111 del 3 Luglio 2017 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Con la pubblicazione del Decreto è arrivata al traguardo la riforma dell’istituto del cinque per mille, inserita all’interno del più ampio processo di riforma del Terzo Settore.