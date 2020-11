CIPE, 14,6 milioni agli Enti locali per compensazioni nucleari

Il Cipe nella seduta del 26 novembre 2020 ha approvato con due distinte delibere il riparto, per gli anni 2018 e 2019, dei contributi previsti a favore degli Enti locali sul cui territorio sono presenti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1 bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni). L’importo per ogni annualità è di oltre 14,6 milioni di euro.

Le delibere consentono agli Enti locali di realizzare misure compensative già messe a bilancio per un totale di oltre 28 milioni di euro per le due annualità con un vincolo di utilizzo finalizzato alla “realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale”

Fonte: CIPE