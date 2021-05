Città intelligenti, un forum a Mosca racconta come saranno

La Russia è al lavoro per costruire una dimensione urbana più vivibile e sostenibile. Sarà Smart Cities Moscow – in programma il 25-26 maggio – l’evento appropriato per raccontare come saranno le città intelligenti del futuro. Al forum interverranno Sindaci di megalopoli e dirigenti di società leader, per discutere le politiche e gli standard nazionali per lo sviluppo della capitale russa, che in questi anni ha fatto passi da giganti nel segno della digitalizzazione. Le sessioni di Smart Cities Moscow si concentreranno sull’introduzione di nuove tecnologie, l’accelerazione e l’integrazione delle tecnologie digitali, la standardizzazione e la contabilizzazione dei livelli di sviluppo, le piattaforme digitali e il coinvolgimento delle aziende private nella gestione delle città. Alcune delle più grandi amministrazioni delle aree metropolitane al mondo pronte a intervenire. Nei panel il presidente del consiglio di amministrazione di IKEA Patrick Antoni, il direttore del Centro per la Cybersecurity presso la New York University di Abu Dhabi, Hoda Al-Hzaimi, la presidente e CEO di World Council on City Data (WCCD), Patricia McCarney, il vicepresidente di Urban Planning and Design presso McKinsey & Company, Guy Perry, il direttore di Smart City Solutions presso Microsoft Western Europe, Jose Antonio Ondiviela Garcia, il direttore generale di ABBYY Russia, Dmitry Shushkin, il chief operating officer di Yandex. Cloud Oleg Koverznev, il direttore tecnico di SAP, Andrey Yakimov, il vicepresidente di Rostelecom, Boris Glazkov, e altri rappresentanti della comunità di esperti e specialisti internazionali nel campo dell’informatizzazione e dello sviluppo delle città intelligenti.

Il programma comprende tre temi principali: infrastrutture e tecnologie della città intelligente, città intelligente per la vita e lo sviluppo sostenibile. Nell’ambito del tema “infrastruttura e tecnologia della città intelligente” ci saranno sessioni dedicate ai sistemi di trasporto intelligenti, 5G, implementazione dell’intelligenza artificiale nella gestione dei servizi urbani, protezione dei dati personali e sviluppo della sicurezza informatica in ambiente urbano, nonché e-government. Il tema “città intelligente per la vita” includerà sessioni sulla pianificazione urbana basata sui dati, città intelligenti e superservizi, economia creativa digitale delle città e Traveltech. Lo “sviluppo sostenibile della smart city” sarà svelato nelle sessioni dedicate alle fonti di energia rinnovabile, alle tecnologie verdi, alla condivisione-cultura, alla condivisione di esperienze e tecnologie. Il forum – che si svolgerà online – è sostenuto dal governo della città di Mosca.