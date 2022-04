Civitanova Marche Comune ciclabile

Il vessillo è stato consegnato il 7 aprile al Comune insieme al documento di valutazione in cui, oltre alle motivazioni, sono riportati utili suggerimenti per l’amministrazione in merito a scelte da intraprendere e interventi da attuare per migliorare nel tempo il livello di ciclabilità già raggiunto. Ogni anno, infatti, FIAB verifica lo stato di tutti i Comuni in rete e rinnova il punteggio assegnato, adeguandolo ai passi compiuti dalla singola amministrazione. Civitanova Marche conserva 2 “bike smile” alla luce della recente approvazione del Biciplan.

5 le new entry che fanno salire a 161 i territori che hanno ricevuto il riconoscimento ideato dalla FIAB per accompagnare le amministrazioni locali verso scelte e politiche bike friendly. «Siamo orgogliosi di aver ottenuto la 2° Bandiera gialla, ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Ciarapica, la città è inserita in una rete in cui vivono 11 mln. di italiani, il 19% della popolazione. Abbiamo raccolto le indicazioni delle associazioni per attuare lo sviluppo di politiche di mobilità ciclistica, crediamo nelle potenzialità della rete ciclistica per promuovere il territorio e per la prima volta abbiamo adottato lo strumento del Biciplan, che segna un punto di svolta per il settore». Il riconoscimento attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi degli aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile.

4 le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo. La valutazione di quest’anno considera anche gli interventi previsti nel Decreto Semplificazioni come il doppio senso ciclabile e le “strade ciclabili urbane” (cosiddette E-bis), oltre agli “itinerari ciclopedonali” (strade F-bis), che hanno una grande potenzialità in ottica pendolarismo e cicloturismo.