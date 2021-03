Clean Cities, si riparte dalle città

La ripartenza inizia dalle città, i nostri capoluoghi hanno di fronte grandi sfide, rese ancora più impegnative dalla crisi sanitaria, l’adozione di nuovi modelli di mobilità, la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico. Un viaggio in 14 capoluoghi italiani, da Nord a Sud, per promuovere una mobilità urbana elettrica, sicura e condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure di mobilità sostenibile. Padova (8 e 9 marzo) Milano (10 e 11 marzo), Torino (12 e 13 marzo), Genova (13 e 14 marzo), Bologna (16 e 17 marzo), Firenze (18 e 19 marzo), Ancona (20 e 21 marzo), Perugia (22 e 23 marzo), Roma (24 e 25 marzo), Cagliari (26 e 27 marzo), Pescara (28 e 29 marzo), Napoli (30 e 31 marzo) Bari (1 e 2 aprile), Catania (8 e 9 aprile).

Ogni tappa si svolgerà in 2 giornate: la prima sarà dedicata ad azioni outdoor, come mobilitazioni, flash mob e blitz, finalizzate a sostenere iniziative territoriali legate alla mobilità, alla sicurezza stradale, al miglioramento della qualità dell’aria, con l’intento di ottenere un impegno dalle amministrazioni locali affinché vengano soddisfatte. Nella seconda giornata ogni capoluogo organizzerà un evento per presentare la “Pagella della Città”, una sintesi delle performance locali sui principali indicatori urbani relativi a ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico. Sarà l’occasione per presentare buone pratiche locali e regionali in merito ai temi trattati, per favorire un momento di confronto con l’amministrazione locale e con i cittadini e per fare il punto sui programmi d’investimento del Recovery Fund in ambito urbano.

Fonte: Clean Cities