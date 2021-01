Cloud della PA: disponibili gli Open Data del marketplace di AgID

Prosegue il lavoro di AgID sul tema del cloud della PA: è ora possibile accedere liberamente anche ai dataset relativi ai servizi Qualificati presso l’Agenzia.

I dati infatti sono stati resi disponibili in formato JSON e CSV e sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni, divisi per Servizi e costantemente aggiornati.

Si potrà quindi consultare la Dashboard dei Servizi Qualificati divisi per SaaS, Servizi qualificati di tipo Software as a Service, PaaS ovvero Servizi qualificati di tipo Platform as a Service e IaaS ovvero Servizi qualificati di tipo Infrastructure as a Service.

Il cloud è stato protagonista anche dell’evento “Cloud della pa, nuovi spazi per tutti” lo scorso 26 novembre a cura di AgID. L’evento ha visto la partecipazione attiva di oltre 800 iscritti appartenenti a pubbliche amministrazioni centrali e locali e aziende fornitrici di servizi cloud, che hanno potuto approfondire il tema della strategia Cloud e le possibilità di utilizzo dei servizi qualificati.

Strategia Cloud ed evoluzione futura, esperienze concrete da parte di pubbliche amministrazioni centrali e interventi di esperti universitari su importanti aspetti del cloud computing sono stati al centro della giornata.

I materiali dell’evento sono resi disponibili da AgID nella pagina dedicata.