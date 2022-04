L’Agenzia e il Dipartimento hanno identificato un percorso semplificato e automatico (pre-classificazione) che consente ad ogni amministrazione di poter scegliere, all’interno di un elenco pre-individuato di servizi applicabili, il livello di classificazione che tiene conto dei possibili impatti in termini di riservatezza, disponibilità e integrità nel caso i servizi vengano compromessi.

Per questi servizi, è possibile accettare la classificazione automatica proposta, oppure, qualora questa non fosse ritenuta idonea in ragione della particolare natura o specificità del servizio considerato, è possibile compilare il questionario, e in caso di esito diverso allegare documentazione a supporto della diversa classificazione. Ogni amministrazione dovrà compilare il questionario per ogni servizio non previsto nell’elenco.