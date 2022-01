Cloud PA: online gli atti per classificare dati e servizi e qualificare i servizi delle PA

Entra nel vivo il percorso di adozione del cloud da parte delle amministrazioni italiane. Il 18 gennaio 2022 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, gli atti che definiscono le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi pubblici e i requisiti per le tipologie di qualificazione dei servizi cloud della PA.