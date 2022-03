Codice della strada, multe più alte per chi getta rifiuti dal finestrino

L’inasprimento delle sanzioni per chi lancia oggetti dal finestrino mette d’accordo quasi tutti gli italiani, ma per oltre uno su due la stretta arrivata con il nuovo Codice della strada non è ancora sufficiente. È quanto emerge da un’indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen, dopo che, dall’1 gennaio 2022, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, sono aumentate le multe contro chi lancia dal finestrino rifiuti, semplici oggetti o sporcizia, come sigarette o cartacce. La multa è passata da un massimo di 52 euro a un massimo di 204, ma può arrivare adesso fino a 866 euro se viene riconosciuta l’aggravante per chi “insozza la strada”, contro i 433 euro precedenti.

Di fronte a questa stretta, l’89,5% degli intervistati ritiene che un aumento delle multe fosse doveroso, ma solo il 26% ritiene le multe adeguate. Per il 53% le nuove sanzioni non sono abbastanza per punire un comportamento che ritengono pericoloso, oltre che maleducato. Appena il 10,5%, pur essendo d’accordo con l’aumento delle multe, ritiene che le sanzioni siano troppo severe e sproporzionate, mentre il 4,0% afferma che le multe erano giuste così com’erano in precedenza e non c’era alcun bisogno di inasprirle. Appena il 3,5% degli intervistati crede che ricorrere a multe sia eccessivo per questi comportamenti e basterebbe insegnare la buona educazione, mentre il 3,0% non ha un’opinione.

“Gli italiani sono estremamente sensibili a questo tema e non vogliono assolutamente che un comportamento pericoloso venga sottovalutato o derubricato a semplice atto di maleducazione. Inoltre, c’è una crescente attenzione delle persone nei confronti dell’ambiente e del decoro degli spazi urbani, per cui si va sempre di più verso riqualificazioni e contesti di smart city- commenta Anna Sanfilippo, chief marketing officer di Prima Assicurazioni- Prima Assicurazioni è da sempre molto sensibile al tema della sicurezza stradale e, dopo aver lanciato la campagna pubblicitaria ‘Vai sul sicuro’ dedicata proprio a questo tema, continuerà a lavorare anche in futuro a diverse iniziative per sensibilizzare le persone sull’importanza di una guida sicura e di comportamenti virtuosi in strada”.