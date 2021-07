Colao, rischi notevoli nello smart working

“Io non sono un sostenitore dello smartworking come soluzione permanente. Ci sono rischi grossi, nono solo per quanto riguardo l’homeworking per le donne, ma anche il tema delle opportunità di crescere. Rischiamo di confermare lo stereotipo o il bias. Lo smartworking non diventi una zavorra nella carriera”. Una voce fuori dal coro quella di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, durante l’evento W20 Rome Summit. “La flessibilità è quello di cui abbiamo bisogno. In una coppia è difficile pianificare, dipende dai lavori – aggiunge – Diamo la flessibilità a tutta la famiglia”.