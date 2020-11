Collecchio attiva uno Sportello digitale per guidare i cittadini

Un nuovo servizio di sportello dedicato alla semplificazione digitale è stato attivato dal Comune allo scopo di agevolare la fruizione dei servizi comunali con modalità digitali alla portata di tutti. L’idea è di assistere i cittadini nello sfruttare pienamente le tecnologie già presenti e diffuse, con uno sportello gestito tramite un operatore in grado di guidare il singolo utente nell’attivazione di specifici strumenti ed avvantaggiarlo nel rapporto con i tanti servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

Anche gli utenti maggiormente ‘resistenti’ alle nuove tecnologie che, pur essendo dotati di smartphone e PC, non si sentono sicuri nel procedere con nuove funzioni on line potranno ricevere chiarimenti e un aiuto nell’installazione di APP relative ai servizi pubblici o nell’acquisizione della propria identità digitale. Le politiche di innovazione dell’Amministrazione comunale spingono in misura crescente verso la tecnologia digitale e la sua traduzione in servizi di semplificazione della vita quotidiana dei cittadini. Tra gli strumenti essenziali per l’accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione, il Comune di Collecchio rilascia gratuitamente le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’identità Digitale) ed emette la CIE (Carta d’Identità Elettronica), a sua volta associata a codici utili per accedere ad una serie di servizi in modalità digitale.

Il nuovo sportello di semplificazione digitale è a disposizione al piano terra del Comune per l’acquisizione dell’identità digitale SPID, come chiave di riconoscimento valida per ricevere documenti, effettuare pagamenti, procedere a prenotazioni e accedere ai servizi collegati al Fascicolo Sanitario Elettronico, all’INPS. E non solo anche per l’installazione e il primo accesso alle APP Immuni ed IO, l’accesso ai servizi di pagamento via APP come PAGO-PA e per capire il funzionamento di altri servizi telematici attivi, dal calcolo IUC ad Alert System, alle prenotazioni di acquisti alla farmacia comunale. Lo sportello riceve senza appuntamento dal lun. al ven. dalle 8.15 alle 13, giovedì orario continuato dalle 8.15 alle 17.30 ed il sabato dalle 9 alle 12; tel. 0521 30111 urp@comune.collecchio.pr.it

Fonte: Comune di Collecchio