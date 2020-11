Comitato di Solidarietà, oltre 2 mln per il sostegno alle vittime di racket e usura

Nel corso della prima riunione presieduta, in videoconferenza, dal nuovo Commissario straordinario del Governo, Giovanna Cagliostro, il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ha deliberato oltre 2 milioni di euro di benefici economici tra mutui ed elargizioni, a seguito dell’esame di 65 posizioni. Sale così a 21,5 milioni l’ammontare dei benefici riconosciuti dalle 34 sedute del Comitato da inizio 2020 ad oggi, in continuità con il percorso già avviato e in linea con l’obiettivo indicato dal Commissario Cagliostro: supportare il più tempestivamente possibile gli operatori economici che denunciano con coraggio, affidandosi allo Stato.

Fonte: Ministero dell’interno