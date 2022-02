Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali: esaminate 17 delibere

Napoli e Frosinone sono tra i comuni per i quali sono state approvate alcune rideterminazioni di dotazioni organiche ed assunzioni. Lo ha deciso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che si è riunita oggi presieduta dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, per gli aspetti relativi al personale degli enti locali.

La Commissione ha esaminato 17 delibere, approvando 7 rideterminazioni di dotazioni organiche, 21 assunzioni a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato.

L’organismo ha inoltre esaminato l’istanza presentata dal Comune di Rende (Cs) di autorizzazione ad assumere un’unità a tempo determinato – ai sensi dell’art. 31 bis del decreto legge n. 152/21 – per le esigenze connesse alla attuazione dei progetti di rigenerazione urbana, presentati dal Comune e ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’assunzione autorizzata avrà termine con la realizzazione dei suddetti progetti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Fonte: Viminale