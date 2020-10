Comunali: Sardegna, nei paesi con lista unica elette 6 sindache

A Lodè, un piccolo centro in provincia di Nuoro, è stata eletta la più giovane sindaca della Sardegna. È una delle sei donne già sicure del risultato in quanto candidate uniche in paesi dove, tra stasera alle 23 e stamattina, il quorum del 50% degli aventi diritto al voto è già stato superato. Antonella Canu, 25 anni, ha avuto la certezza stamattina: la nuova sindaca s’insedierà al posto del commissario straordinario, in carica dal giugno 2019, dopo le dimissioni dell’allora primo cittadino, Graziano Spanu. Le altre sindache elette sono Maria Agnese Abis a Gonnostramatza (Oristano), Margherita Camedda a Villanova Truschedu (Oristano), Marina Madeddu a Villa San Pietro (Cagliari), Lucia Catte a Romana (Sassari) e Ilaria Sedda a Bidoni’ (Oristano).