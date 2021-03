Comune di Ivrea e Olivetti confermano l’accordo per sostenere la trasformazione digitale del territorio canavesano

Il Comune di Ivrea e Olivetti estendono il protocollo d’intesa già in essere e potenziano il percorso di trasformazione digitale del territorio canavesano.

In particolare si intendono sperimentare piattaforme e servizi digitali innovativi per la gestione intelligente del territorio, avviando un piano di sperimentazione in anteprima di nuovi servizi digitali con le finalità di valorizzazione, semplificazione e modernizzazione legate alla trasformazione digitale e soprattutto la promozione di iniziative coerenti con il progetto Ivrea Smart City per rendere la città di Ivrea e il territorio canavesano come laboratorio di Olivetti per l’innovazione tecnologica.

Tra le azioni congiunte vi è la sperimentazione di soluzioni intelligenti in ambito mobilità, waste management, parking e una dashboard di monitoraggio della città chiamata CityForecast.

Il piano di sperimentazione avrà una durata di 12 mesi con un Comitato di Coordinamento paritetico che monitorerà l’avanzamento delle attività.

Maggiori informazioni nel comunicato stampa di Olivetti.