Comune di Piacenza: parte lo Sportello telematico polifunzionale

E’ operativo da lunedì 1° febbraio il nuovo sportello telematico che andrà a integrare e implementare il già ampio elenco dei servizi online di cui è possibile fruire tramite questo sito, attraverso la nuova sezione Servizi.

Accessibile con le proprie credenziali Spid o Cns (carta nazionale dei servizi), lo sportello sarà in funzione 24 ore al giorno, sette giorni su sette e sostituirà per le pratiche in questione le consuete modalità di consegna dei documenti presso gli sportelli Quic di viale Beverora.

Gli operatori comunali resteranno comunque a disposizione, fornendo assistenza telefonica al numero 0523-492492 in determinate fasce orarie, rispondendo via mail ai quesiti e alle richieste di chiarimento, nonché – in concomitanza con l’apertura degli uffici – tramite chat, garantendo un supporto in tempo reale per la compilazione dei moduli.

Per particolari situazioni di difficoltà con le nuove tecnologie, gli operatori potranno fissare un appuntamento agli sportelli Quic. Con la nuova piattaforma di sportello telematico polifunzionale, il Comune di Piacenza ha pressoché completato il processo di digitalizzazione della modulistica per i procedimenti amministrativi.

Dal 1° febbraio 2021 saranno pochissimi i casi in cui si potrà utilizzare ancora il modulo cartaceo, ad eccezione delle istanze presentate dagli utenti in condizioni di fragilità, che potranno comunque optare anche per l’inoltro online. Lo sportello telematico digitale garantirà, ai cittadini, una serie di vantaggi:

accessibilità e funzionamento h 24, 7 giorni su 7

modalità semplici di compilazione, grazie ai dati in parte precaricati e al controllo automatico interno al modulo

possibilità di interrompere e riprendere successivamente la compilazione, senza perdere i dati già inseriti

notifica automatica di ricevimento dell’istanza e trasmissione del numero di protocollo

ricevimento dell’atto o provvedimento tramite e-mail

Il nuovo sportello telematico, che diventa il punto unico di accesso per tutte le istanze trasmesse al Comune, indirizzerà direttamente alle piattaforme tematiche già digitalizzate. Le aree tematiche coinvolte sono 17, tra cui Servizi Demografici, Ambiente, Tributi, Edilizia, Servizi scolastici, Sport e Cultura, ecc. Saranno accessibili, online, 151 moduli, 239 guide descrittive e 158 procedimenti. L’elenco completo delle pratiche gestibili via web – il 90% di quelle comunali – sarà consultabile online, nella nuova sezione “servizi” accessibile dalla home page a partire dal 1° febbraio. Tra le più utilizzate:

Cambio Residenza, Dichiarazione Tari (legata al cambio di residenza), Trasporto funebre, Certificazioni storiche/stato civile Certificato destinazione urbanistica, certificazione idoneità alloggiativa, Imu (dichiarazioni/Autocertificazioni), Anagrafe canina, Manifestazioni ed eventi, Accesso agli atti.

Fonte: Comune di Piacenza