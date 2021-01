Comune di Reggio Emilia: campione di partecipazione

La grave pandemia che ha colpito il nostro Paese, e che continua a pesare sulle nostre vite, ha profondamente cambiato le nostre abitudini, facendo emergere nuovi bisogni che hanno trovato nella solidarietà e la vicinanza una risposta, oltre a dimostrare il valore di una collettività. In questo difficile momento il Comune di Reggio Emilia ha intrapreso diverse azioni finalizzate a dare supporto ai propri cittadini, materiale e psicologico, partendo proprio dalla partecipazione, in collaborazione con il mondo associazionistico locale e i tanti cittadini attivi.

In particolare, oltre a ricordare la somministrazione del questionario “Reggio come va?” che ha offerto ascolto ai cittadini proprio sull’emergenza, fornendo tra l’altro l’utilizzo gratuito del progetto ad altre amministrazioni in una logica “collaborativa”, è stato creato uno spazio web dedicato al Progetto “Facciamo la differenza”. In questo spazio, all’interno del portale dello stesso Comune, sono raccolte storie ed esperienze che ci offrono esempi e buone pratiche all’epoca del covid19, mostrandoci il volto più bello di una comunità: aperta, coesa e solidale.

Tutti possono partecipare, inviando la propria storia o quella di un gruppo/associazione, attivata per fare la differenza nella vita della città. Non solo gesti di solidarietà, ma anche esempi di cura degli spazi pubblici, dell’attivazione di atti di resilienza e di buon vicinato. Tutti i cittadini in possesso di un account in gmail possono segnalare, attraverso un modulo online, la loro esperienza, arricchendola di foto e video. Il materiale pervenuto sarà pubblicato nella pagina web e nei profili social del Comune di Reggio Emilia attraverso l’hashtag #facciamoladifferenza. Nella pagina sono già presenti diversi esempi, piccoli o grandi non importa, ma nello spirito di partecipazione e collaborazione. Lo stesso Comune ha voluto dettagliare alcuni progetti messi in campo, tra cui: il Progetto Scuola diffusa ed il Progetto Sostenibilità.

Fonte: Comune di Reggio Emilia