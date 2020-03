“Comunicare ai tempi dell’ansia collettiva”: online i materiali del webinar Anci

“In comunicazione non esistono modelli ripetibili in tutte le circostanze. Com’è ben noto, è una materia ad altissimo tasso di adattabilità alle diverse circostanze. Tuttavia, altrettanto certo è che non se ne possa fare a meno, in generale e tanto meno nelle settimane di un’emergenza sanitaria straordinaria come quella del Coronavirus che il Paese sta vivendo.” Con questa premessa una nota sul portale ANCI ha dato conto di una tempestiva iniziativa di formazione a distanza organizzata dalla stessa ANCI.

Per provare a far fronte alla difficoltà di comunicare con chiarezza, senza allarmismi, con senso di responsabilità e usando gli strumenti giusti, l’associazione dei Comuni ha promosso il webinar: “Comunicare nell’emergenza: vademecum per i sindaci ai tempi dell’ansia collettiva”.

Un’occasione di formazione, sia pure a dovuta distanza, che può essere raccolta da sindaci, assessori, consiglieri e amministratori locali in genere, così come pure dagli uffici stampa e comunicazione dei Comuni. Qquasi 500 persone hanno partecipato attivamente ai lavori proponendo decine di domande e sollecitando una discussione.

La formazione (scarica le slide) è stata affidata a Dino Amenduni, uno dei soci e consulenti politici dell’agenzia di comunicazione Proforma.

Qui la registrazione integrale dei lavori