Comunicazione più efficace per la Cooperazione Territoriale Europea

In sintonia con le celebrazioni per il trentennale di Interreg e nonostante le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare l’emergenza COVID, nell’ambito della Settimana Europea delle Città e delle Regioni, si è svolto anche quest’anno il Project Slam 2020. Ispirato alle competizioni poetiche basate su ritmo e improvvisazione, l’Interreg Project Slam nasce dalla volontà d’innovare i modelli di comunicazione e disseminazione dei progetti Interreg, prendendo spunto da soluzioni “pop” che riescono davvero ad avvicinare i cittadini ai risultati ottenuti dalla cooperazione territoriale europea.

In questa fase in cui molti progetti si stanno avviando alla fase di chiusura e i programmi 2014-2020 stanno investendo sulla capitalizzazione, le suggestioni e le esperienze dell’Interreg Project Slam sono una risorsa da valorizzare. Partecipare all’Interreg Project Slam non è soltanto un modo nuovo di comunicare ma è un’esperienza in sé, come emerge dalla testimonianza di chi ha partecipato alle edizioni precedenti. Il 14 ottobre scorso, il progetto WALKofPEACE, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, ha vinto il contest europeo “Interreg 30 Years Project Slam”. Tra più di 150 progetti Interreg che hanno partecipato all’edizione 2020 del Project Slam, WALKofPEACE ha saputo convincere con il suo video e la sua performance il giorno della finale presso la “Settimana europea delle regioni e delle città”.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale