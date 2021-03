Con RaiPlay Sound l’audio digitale è realtà

La RAI ha annunciato la nascita RaiPlay Sound, la piattaforma online dedicata all’audio digitale che consente di riprodurre podcast originali offline e in streaming oltre a permettere l’ascolto live e on demand dei vari canali radio della Rai. Si tratta di un’importante innovazione che porta la RAI a diventare una vera e propria media company: tutto ciò che viene programmato e riprodotto su RaiPlay Sound è organizzato per generi ed argomenti in modo da facilitarne la fruizione.

Dagli audiolibri di ogni genere ai programmi di intrattenimento, ai podcast dedicati ad arte, storia, filosofia, scienza, ambiente e sostenibilità ma anche ad attualità, politica e sport. L’obiettivo di RaiPlay Sound è quello d’imporsi come player di riferimento del mercato digital anche nel segmento audio dopo il successo ottenuto con RaiPlay. L’interfaccia di RaiPlay Sound si presenta particolarmente agevole nella fruizione in mobilità anche grazie all’omonima app che ne distribuisce i contenuti. RaiPlay Sound sarà resa disponibile entro la fine della primavera e sostituirà RaiPlay Radio: tutti gli utilizzatori dell’app delle radio RAI vedranno in automatico l’aggiornamento.

Fonte: Rai