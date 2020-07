Concorso funzionari: proroga del termine per la presentazione della domanda

Potranno essere presentate fino al 25 luglio le domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III – F1 o categorie o livelli equiparati nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. – IV Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020)

A seguito del malfunzionamento del sistema informatico per l’acquisizione delle domande di partecipazione al concorso, la Commissione Ripam ha deliberato di prorogare fino al 25 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di ammissione e per il versamento della quota di partecipazione di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’articolo 4 del bando di concorso, fermi restando i limiti orari ivi previsti nonché il possesso dei requisiti all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande.

