Concorso Sud, al via la prova scritta digitale

Parte oggi, con la prova scritta digitale, la seconda fase della selezione del Concorso Sud, bandito dall’Agenzia per la Coesione territoriale per l’assunzione di 2.800 tecnici a tempo determinato nelle amministrazioni meridionali. È il primo concorso che si svolge in modalità fast-track, secondo le nuove procedure previste dall’art.10 del Dl 44/2021 convertito definitivamente in legge. Si tratta dell’unica selezione per la quale è stata prevista la valutazione preliminare, oltre a quella dei titoli, anche dell’esperienza professionale.

Tutte le fasi del concorso

Il 25 marzo 2021 il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, al termine di un incontro a Palazzo Vidoni a Roma, annunciano l’assunzione di 2800 tecnici qualificati nelle regioni del sud Italia, per supportare le amministrazioni pubbliche nell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dopo il bando nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2021, è stato possibile presentare la candidatura nei 15 giorni successivi, con scadenza 21 aprile. All’indomani della chiusura dei termini, è partita la fase di selezione automatica dei titoli di studio e dell’esperienza professionale.

Il 28 maggio è stata pubblicata sulla piattaforma “Step One” messa a disposizione da FormezPA la graduatoria degli ammessi alla prova scritta digitale: 8.582 selezionati tra gli 81.150 candidati che hanno presentato domanda. La maggioranza uomini, il 53,6%. Il 90% circa proveniente dalle regioni del sud e dalle Isole: il 23,5% dalla Sicilia, il 19,3% dalla Campania. Età media 36,9 anni, con una prevalenza della fascia 40-50 anni, che si attesta al 41,4% e della fascia 30-40, al 38%. 57 i candidati residenti all’estero.

9, 10 e 11 giugno sono i tre giorni previsti per la prova scritta. Si tratta dell’unica prova scritta digitale, della durata di un’ora, da svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Le 6 sedi decentrate per lo svolgimento della prova scritta digitale

LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel);

CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli;

CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

PUGLIA: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno, 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore);

SICILIA: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania;

SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz, 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).

Sono 5 i profili tecnici richiesti: funzionario esperto amministrativo giuridico, funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, funzionario esperto tecnico, funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale e funzionario esperto analista informatico.

La fine del concorso è prevista entro il mese di luglio con l’assunzione dei vincitori, completando così una selezione nell’arco di soli tre mesi.