Conferenza MENA-OCSE sulla governance digitale

“L’emergenza sanitaria, ancora in corso, ci insegna che amministrazione pubblica e sviluppo digitale vanno di pari passo: quanto più si dispone di dati accurati e aggiornati, tanto più l’amministrazione è in grado di prendere decisioni efficaci, fornire servizi adeguati e rispondere alle esigenze dei cittadini”. Lo ha affermato ieri mattina il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel suo intervento in apertura dei lavori della Conferenza Mena-Ocse dal titolo: “Vision for Recovery in Mena – Governance digitale per servizi pubblici più aperti, accessibili ed efficienti”.

La conferenza si inserisce nell’ambito della 2021 Mena-Oecd Ministerial Week e ha visto la partecipazione, nel panel introduttivo moderato da Maurizio Mensi, direttore del Centro di formazione Mena-Ocse di Caserta, della ministra della Funzione pubblica della Tunisia, Hasna Ben Slimane, co-chair del Mena-Ocse Governance Programme, e del vicesegretario generale dell’Ocse, Jeffrey Schlagenhauf.

Obiettivo dell’incontro, in videoconferenza, è stato quello di confrontarsi sui percorsi più efficaci per promuovere l’utilizzo di tecnologie e dati digitali al fine di migliorare i servizi pubblici, promuovere una giustizia incentrata sui cittadini e ricostruire la fiducia nella ripresa post-pandemia.

“Nessuna innovazione, nessuna crescita sostenibile potrà essere compiutamente realizzata senza la valorizzazione del capitale umano, chiave del successo di qualsiasi processo di riforma”, ha sottolineato il ministro. “La sovranità di un Paese risiede anche nella sua capacità di valorizzare e gestire al meglio le proprie risorse, così da orientare e gestire lo sviluppo tecnologico sulla base di un equilibrato rapporto pubblico-privato”.

“È con questa ferma convinzione – ha continuato Brunetta – che partecipo a questo importante incontro: nel momento in cui il mandato del Programma Mena dell’Ocse viene rinnovato, ritengo che il nostro Centro di Caserta, nato dall’evoluzione del programma Distance learning for Innovative Public sector che avevo lanciato nel 2010, possa costituirne strumento qualificato per intensificare, con lo strumento della formazione, la cooperazione con i Paesi dell’area Mena, Medioriente e Nordafrica, per il sostegno alle riforme istituzionali e allo sviluppo delle competenze della pubblica amministrazione, affinché sia in grado di affrontare le nuove sfide: transizione digitale e transizione ecologica, per una crescita sostenibile e inclusiva”.