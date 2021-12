Conferenza Stato città approva i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale

Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città, presieduta oggi dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province d’Italia hanno espresso parere favorevole ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022, che ammonta a 6.855.513.365 euro. Il ministero dell’Interno erogherà le risorse agli enti locali interessati in due rate, entro i mesi di maggio e ottobre 2022.

E’ stata condivisa, inoltre, un’informativa sulla determinazione e attribuzione ai comuni dei contributi compensativi relativi all’anno 2021 per minori introiti dell’addizionale comunale all’Irpef, pari a 208.352 milioni di euro. I ristori per le minori entrate sono in corso di erogazione da parte del ministero dell’Interno.

E’ stato deliberato, infine, il differimento, al 31 marzo, del termine di approvazione di bilancio di previsione del 2022 degli enti locali su richiesta dei presidenti di Anci e Upi, che hanno rappresentato la situazione di incertezza del quadro di regole generali, non essendo ancora stata approvata la legge di bilancio e con riguardo agli effetti delle riforma fiscale in corso di definizione.

Fonte: Viminale