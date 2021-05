Conferenza Unificata: intesa sul Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha sancito il 5 maggio scorso l’intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e della sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la ripartizione delle risorse per il triennio 2021-2023 del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate.

Sempre nella seduta del 5 maggio, la Conferenza Unificata ha sancito l’accordo sullo schema di decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante le modalità di erogazione alle regioni delle risorse del Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile (PSNMS) di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze n. 81 del 14 febbraio 2020.