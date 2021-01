Consip: nel 2020 gli acquisti delle Pa sul MEPA raggiungono i 5,6 mld

Ammonta a 5,6 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni nel 2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) – lo strumento per gli acquisti d’importo inferiore alla soglia comunitaria, gestito da Consip per conto del Ministero dell’economia e delle finanze – con un aumento di +15% rispetto al dato 2019 (4,8 miliardi di euro). In aumento anche il numero di contratti conclusi nell’anno, pari a 621mila (601mila del 2019).

Al 31 dicembre 2020, sul Mepa risultano abilitate oltre 156mila imprese (erano 136mila a fine 2019), che offrono un totale di 8,7 milioni di articoli fra beni e servizi, oltre ai lavori di manutenzione. Rilevante proprio il risultato dei lavori di manutenzione che fanno registrare per la prima volta un valore degli acquisti di oltre 1 miliardo di euro (con una crescita del +10% rispetto ai 907 milioni di euro del 2019), collocandosi fra gli ambiti di spesa più rilevanti nel Mepa.

Si ricorda che l’offerta Consip sul Mepa per i lavori di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria” – su cui da settembre 2020 (a seguito del “DL Semplificazioni) le Amministrazioni possono negoziare lavori per importi fino a 5 milioni di euro – comprende sette bandi, di cui sei settoriali (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; beni del patrimonio culturale) e uno dedicato alle opere specializzate (es. lavori in terra, pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, linee telefoniche e impianti di telefonia, opere di impermeabilizzazione, impianti di diverse tipologie etc).

Il maggior valore degli acquisti si registra sui lavori edili con 338 mln, seguito dai lavori stradali, ferroviari ed aerei (227 mln), opere specializzate (208 mln) e impianti (120 mln). Altre categorie merceologiche presenti sul Mepa a elevata richiesta sono i beni ICT e la cancelleria (oltre 1 mld), seguiti da i servizi legati al Building management (702 mln), i servizi professionali (656 mln) i beni sanitari (619 mln) e i servizi ICT (390 mln).

Fonte: Consip