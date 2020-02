Consultazione su trasparenza e anti-corruzione: c’è tempo fino al 29 febbraio

Prorogata al 29 febbraio la consultazione online su trasparenza e anticorruzione, disponibile sulla piattaforma ParteciPa (Partecipa.gov.it). Il portale “Consultazione.gov.it”, e la piattaforma telematica per le consultazioni “ParteciPa”, sono stati realizzati grazie ad un progetto congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’obiettivo di questa consultazione, promossa dal Ministro per la Pubblica amministrazione, è ascoltare gli stakeholder e, in via privilegiata, i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il loro specifico know-how, al fine di predisporre un mirato e puntuale intervento legislativo in tema di prevenzione del fenomeno corruttivo e di trasparenza. La consultazione era stata avviata il 9 dicembre scorso.

Con la consultazione pubblica il Ministro per la pubblica amministrazione intende dunque raccogliere istanze sulle eventuali criticità del quadro normativo e possibili proposte di perfezionamento, per garantire e rafforzare un efficace intervento diretto a favorire la prevenzione della corruzione e la trasparenza, sia a vantaggio dei cittadini, sia per evitare appesantimenti burocratici e ridondanze negli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche; anche con

La consultazione pubblica interviene su macro questioni/macro temi, quali:

Chi può partecipare

La consultazione pubblica è rivolta a tre distinte tipologie di utenti, ossia: