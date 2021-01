Conti pubblici territoriali, disponibili online i progetti comuni di ricerca

I dati CPT sono stati affiancati con informazioni provenienti da altre fonti e analisi e sono messi a disposizione della Pubblica Amministrazione e di tutti i soggetti potenzialmente interessati ad approfondire la conoscenza di questi temi. Il Sistema CPT, con la rete dei Nuclei regionali, con altri enti di ricerca e col mondo accademico, risponde così a un bisogno informativo sempre crescente e migliora la capacità interpretativa dei dati raccolti grazie alla varietà e qualità dei soggetti coinvolti nell’iniziativa. Le ricerche sono il frutto dei cantieri aperti con i Progetti Comuni di Ricerca che vedono coinvolti l’Unità Tecnica Centrale e i Nuclei regionali CPT in un percorso che continuerà nei prossimi mesi con la presentazione pubblica di queste prime quattro indagini.

Lo studio dedicato all’uso dei dati per i documenti di programmazione, con particolare riguardo a quelli regionali, mostra come gli enti pubblici abbiano bisogno di dati per poter definire le proprie politiche in funzione della disponibilità e della successiva destinazione delle risorse. Nella parte finale del documento sono raccolte alcune esperienze regionali relativamente al sistema dei controlli interni nella pubblica amministrazione.

Le ricerche sui due settori socioeconomici Mobilità e Conoscenza partono da un’accurata interrogazione della banca dati CPT e forniscono risposte alle domande su “chi spende” le risorse pubbliche e “per che cosa”. Per una migliore comprensione del contesto settoriale oltre ai dati CPT sono stati utilizzati anche quelli provenienti da altre fonti statistiche: la spesa effettuata, inoltre, è stata messa a confronto con le risorse stanziate dalle politiche di coesione, un focus cruciale dato anche il particolare periodo storico che stiamo vivendo.

Infine, l’analisi sugli investimenti pubblici, di prossima pubblicazione, presenta, oltre ai dati della spesa pubblica per gli investimenti, un’originale indagine sui colleghi della Pubblica Amministrazione: i Responsabili unici dei procedimenti che sono gli attori più vicini e direttamente coinvolti nella gestione degli appalti e dei lavori pubblici. La ricerca parte dalle opinioni, dalle proposte, dalle valutazioni, di chi quotidianamente si trova a spendere le risorse per conto delle Amministrazioni centrali e territoriali per la realizzazione delle opere pubbliche.

I documenti prodotti nell’ambito dell’iniziativa dei Progetti Comuni di Ricerca possono essere scaricati e consultati dal sito web, sia in versione completa, sia per capitoli. Inoltre, per avere un quadro maggiormente esplicativo nella guida ai testi, è disponibile una mappa di navigazione infografica dedicata che ne illustra la struttura e la composizione, agevolando così l’individuazione del contenuto di maggiore interesse per l’utente.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale