Continua la crescita di adesioni a Piazza WiFi Italia: 3258 adesioni online

Il Comune di Melito Irpino, in Campania, è l’ultima Amministrazione, in ordine di tempo, ad aver aderito al progetto Piazza Wifi Italia che punta a creare una rete wireless pubblica e gratuita su tutto il territorio nazionale.

L’attivazione degli hotspot gratuiti nel comune campano si affiancano a quelle dell’ultima settimana e relative ai territori dei Comuni di Albino e Zibido San Giacomo in Lombardia, di Barbona e Fumane nel Veneto di Fabbrica Curone nel Piemonte di Viterbo e Labico nel Lazio, di Sant’Arsenio in Campania, di Corigliano-Rossano e Dipignano in Calabria, di Sant’Arcangelo in Basilicata, di Sammichele di Bari e Miggiano in Puglia e infine di Sedilo in Sardegna.

In totale sono 756 i Comuni italiani con hotspot installati e 6067 il numero di hotspot sul territorio nazionale comprensivi delle reti federate: ben 1427 sono i Comuni che hanno firmato le convenzioni con Infratel e 3258 i Comuni che hanno aderito al Progetto Piazza Wifi Italia.

Gli utenti che stanno utilizzando la rete pubblica gratuita sono in crescita con 402.025 utilizzatori dell’app wifi.italia realizzata per collegarsi gratuitamente alla rete di Piazza Wifi Italia.