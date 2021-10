Conto alla rovescia per la 35^ edizione della Venicemarathon

I dettagli della manifestazione, che si svolgerà domenica prossima con partenza da Villa Pisani, a Stra, e arrivo in Riva Sette Martiri, a Venezia, sono stati illustrati lunedì all’Auditorium del Museo M9 di Mestre. La maratona prenderà il via alle 9.30 e vedrà 4000 partecipanti con nomi importanti del mondo dell’atletica, mentre saranno più di 6000 gli atleti che correranno la 10 chilometri in partenza alle 8.30 dalla porta blu del Parco San Giuliano, un totale di più di 10.000 runners, di cui circa 3000 donne e diversi stranieri in rappresentanza di oltre 60 nazioni.

Una manifestazione che quest’anno assume un significato importante non solo perché segna una ripartenza del mondo dello sport all’insegna della speranza, ma perché rientra tra le iniziative per le celebrazioni dei 1600 anni della città, a cui sarà dedicata la medaglia della manifestazione.

Anche quest’anno l’evento si lega ai temi della solidarietà, con la raccolta di fondi per numerosi progetti tra cui “EndPolioNow” per la lotta globale contro la poliomelite che il Rotary International porta avanti da oltre 30 anni, per il quarto anno consecutivo sarà l’atleta paralimpica Giusy Versace a fare da madrina della manifestazione sostenendo il Venicemarathon Charity Program.

Venerdì 22 ottobre si entrerà nel vivo della kermesse con l’apertura al parco San Giuliano del 30° Exposport, con oltre 3000mq di esposizione fieristica in ambito sportivo, turistico, benessere e tempo libero.

Sabato 23 ottobre è in programma la Family run, corsa non competitiva di 4 km. che coinvolgerà studenti, giovani e famiglie.

Domenica 24 ottobre sarà il giorno della maratona, trasmessa in diretta da RaiSport: dopo aver attraversato la Riviera del Brenta, gli atleti raggiungeranno la terraferma veneziana (Malcontenta, Marghera e Mestre, dove la gara vedrà il passaggio “dentro” il museo del ‘900).

Il percorso prevede poi il passaggio al Parco di San Giuliano e lungo il ponte della Libertà, la gara proseguirà nell’area portuale per raggiungere il ponte galleggiante che unisce Punta della Dogana ai Giardini Reali. L’ultimo tratto vedrà i maratoneti correre lungo piazza San Marco e palazzo Ducale fino al traguardo, ai giardini della Biennale. Il tragitto sarà chiuso al traffico grazie all’aiuto delle forze dell’ordine e di oltre 400 volontari della Protezione civile.