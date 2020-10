Contratti pubblici: Anac, c’è la Relazione VIR sull’utilizzo del Bando tipo n. 1

L’Anac pubblica la relazione VIR sull’utilizzo del Bando tipo n. 1 nei contratti pubblici – «Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo», approvata dal Consiglio nell’adunanza del 30 settembre 2020.

Suddivisa in sei paragrafi, nei quali, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di analisi e di verifica d’impatto della regolazione, la relazione dà conto delle consultazioni svolte e dei risultati cui si è giunti, riportando i relativi dati in specifiche tabelle. In particolare, questi ultimi evidenziano effetti positivi derivanti dall’utilizzo del Bando-tipo n. 1 sulla predisposizione del disciplinare di gara, con una riduzione dei tempi e della difficoltà di predisposizione dello stesso. Risultati positivi sembrerebbero ricavarsi anche per quanto concerne la riduzione del contenzioso.

