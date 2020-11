Contributi per i Carnevali storici 2020

L’articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stanziato per l’anno 2020 1 milione di euro destinato al mantenimento e alla valorizzazione delle professionalità connesse alla organizzazione dei carnevali storici. Possono presentare domanda di contributo i Comuni, le Fondazioni e le Associazioni con sede legale in Italia, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data del presente decreto, con personalità giuridica senza scopo di lucro, nei cui organi di amministrazione e/o controllo siano presenti in modo permanente come soci fondatori i rispettivi Enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, precedenti a quella dell’attuale esercizio, anche non continuative.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo, a partire dalle ore 16.00 del 20 novembre e non oltre le ore 16.00 del 30 novembre 2020

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/carnevali-storici

Fonte: Mibact