Coronavirus: Borrelli e Decaro inviano ai sindaci una prima nota operativa sulla situazione di emergenza

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro hanno inviato a tutti i sindaci una nota operativa per ribadire le principali decisioni e procedure attivate a seguito dell’emergenza Coronavirus. Borrelli e Decaro ricordano in particolare che, a seguito di un confronto costante con Anci e le altre componenti del Sistema nazionale di Protezione civile, è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del Sistema attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale COC in tutti i Comuni, soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni.

L’attivazione del COC, quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, sarà l’occasione per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici.

