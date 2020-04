Coronavirus, cassa integrazione: pubblicate FAQ

La Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, diffusa dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione e dalla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero, ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, sono pubblicate le FAQ che rispondono alle domande più frequenti sul tema, in particolare sull’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale. È possibile consultarle nell’apposita sezione denominata “COVID-19”, dedicata alla raccolta di tutte le FAQ relative alle disposizioni emanate a fronte dell’emergenza epidemiologica in corso.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali