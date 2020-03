Coronavirus: il punto AGCOM sulle azioni volontarie degli operatori di comunicazione per gli utenti

In considerazione dell’emergenza COVID-19 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha richiesto informazioni ai principali fornitori di infrastrutture e di servizi di comunicazioni elettroniche circa le azioni intraprese volontariamente a sostegno dei clienti.

Le risposte ricevute, in analogia a quanto realizzato in passato per eventi di natura calamitosa, sono state organizzate dalla stessa Agcom in una Tabella delle iniziative urgenti adottate dagli operatori di rete fissa e mobile Tim, Wind/Tre, Vodafone, Fastweb, Iliad, Eolo, PostePay, Linkem.

Le iniziative volontarie sono suddivise nelle macrovoci: Erogazione servizi gratuiti, moratorie nell’attività di recupero e sollecito pagamenti , altre iniziative volontarie (quali ad esempio quelle a supporto della didattica a distanza)

Si segnalano in generale condizioni di maggior favore verso l’utenza come ad esempio (a seconda del gestore) traffico voce nazionale gratuito verso tutti i numeri fissi e mobili per tutti i clienti di rete fissa che non hanno un’offerta che include telefonate illimitate, ampliamento disponibilità di giga per il traffico internet