Coronavirus, Inps: pagata cassa Integrazione a 6,8 milioni di lavoratori

Da un comunicato dell’Inps aggiornato al 28 maggio si apprende che sono 6,8 milioni i lavoratori che hanno avuto il pagamento della Cassa Integrazione o dell’assegno ordinario a causa dell’emergenza economica scatenata dal Coronavirus. L’Inps ha effettuato il pagamento diretto a 2.583.671 lavoratori mentre 4.241.954 pagamenti sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio Inps. Le richieste per il pagamento diretto riguardano nel complesso 3,93 milioni di lavoratori ma l’Istituto di Previdenza ricorda che non per tutti gli 8,17 milioni di potenziali beneficiari degli ammortamenti sono arrivate domande di sospensione. Le domande effettive ancora da pagare sono 253.588 per 670.324 beneficiari.

Le domande di Cassa Integrazione ordinaria presentate dalle aziende sono 415.507. Fino ad ora sono state autorizzate 395.359. Per quanto riguarda le domande di assegno ordinario quelle inviate ai fondi sono 175.836 per un totale di 2.589.783 beneficiari potenziali. Le domande di Cassa Integrazione in deroga, lavorate dalle singole Regioni ed inviate all’Inps per autorizzazione al pagamento sono 546.101 per 1.434.033 lavoratori.

L’Inps ha autorizzato 546.010 domande, in media il 90% delle richieste.