Coronavirus, Min. Ambiente: decreto per anticipare finanziamenti alle Aree Marine Protette

Il Ministero dell’Ambiente, in considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria in corso e tenuto conto delle esigenze dalla Federparchi, ha emesso un decreto direttoriale al fine di velocizzare la liquidazione delle risorse finanziarie ordinarie a favore degli Enti gestori delle Aree Marine Protette. La notizia è stata comunicata da Giuseppe Italiano, Direttore Generale della direzione Mac al Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri e a tutti gli Enti gestori delle Amp interessate.

Nel dettaglio, il decreto predispone il trasferimento di circa 1,8 milioni di euro in totale, una prima tranche della quota di riparto spettante per il 2020, pari al 50% delle risorse ricevute nel corso del 2019.

La misura emergenziale servirà a consentire agli enti gestori di garantire il funzionamento dell’area marina protetta, facendo fronte nell’immediato alle eventuali minori entrate proprie derivanti dall’attuale situazione emergenziale, nelle more della definizione della procedura ufficiale (Sodecri) in corso, a seguito della quale verranno definite le quote 2020, che verranno poi trasferite a saldo come risorse integrative.

I finanziamenti sono elencati in una tabella che riepiloga le risorse assegnate, in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, l’Organo di controllo del provvedimento che renderà ufficialmente trasferibili tali somme.

Fonte: Ministero dell’Ambiente