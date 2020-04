Coronavirus, MinInterno: controllati oltre 3 milioni e mezzo di persone e oltre un milione e mezzo di esercizi commerciali

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il consueto aggiornamento dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto e per il contenimento della diffusione del Covid-1. I controlli da parte delle Forze di polizia (con il costante coinvolgimento delle Polizie locali, come sottolineato da una circolare del Viminale) continuano, sia per le attività commerciali che per le persone fisiche

AGGIORNAMENTO: DATI AL 31 MARZO

Ieri 31 marzo le Forze di polizia hanno controllato 230.951 persone e 94.006 esercizi commerciali e attività.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 6.608; le persone denunciate per false ​attestazioni nell’autodichiarazione sono state 93 e quelle denunciate per violazione della quarantena 39.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 103 e 44 i provvedimenti di chiusura delle attività.​

Dall’11 al 31 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.680.242 persone e 1.660.967 esercizi commerciali.

= = = = = = =

Nella giornata di lunedì 30 marzo sono state controllate 222.450 persone e 88.611 esercizi commerciali e attività. Dall’11 al 30 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.449.291 persone e 1.566.961 esercizi commerciali.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 6.348; le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione sono state 94 e quelle denunciate per violazione della quarantena 15.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 145 e 22 i provvedimenti di chiusura delle attività.